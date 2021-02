Caserta: un morto nell’incendio di baraccopoli migranti (Di sabato 13 febbraio 2021) Un incendio è divampato in una baraccopoli abitata a extracomunitari a Parete, in provincia di Caserta, un morto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 febbraio 2021) Un incendio è divampato in unaabitata a extracomunitari a Parete, in provincia di, unL'articolo proviene da Firenze Post.

Un incendio è divampato in una baraccopoli abitata a extracomunitari a Parete, in provincia di Caserta. I vigili del fuoco, che sono al lavoro per spegnere le fiamme che hanno interessato diverse baracche, hanno già recuperato il corpo di un uomo, ma non è escluso che ci siano altre persone ...

Parete (Caserta) - È di un morto il bilancio provvisorio dell'incendio divampato nella notte in una baraccopoli a Parete, nel Casertano, abitata da lavoratori immigrati che operano come braccianti agricoli. - ...

Il campo, secondo il racconto di alcuni testimoni ai vigili del fuoco, è abitato da migranti impegnati nei lavori agricoli ...

Parete (Caserta) - È di un morto il bilancio provvisorio dell'incendio divampato nella notte in una baraccopoli a Parete, nel Casertano, abitata da ...

