Australian Open 2021, Kyrgios e Kokkinakis vittoriosi in doppio: l'esultanza non passa inosservata (VIDEO) (Di sabato 13 febbraio 2021) Risate, divertimento ed anche una vittoria. Non poteva iniziare meglio l'Australian Open 2021 di doppio per Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis. I due tennisti Australiani, nonostante le rispettive sconfitte in singolare, sono tornati in campo per la sfida di primo turno di doppio ed hanno dato spettacolo. Il match è stato abbastanza a senso unico, come rivela il punteggio di 6-2 6-4, ma ciò che ha catturato l'attenzione è stata l'esultanza a fine match. Kyrgios, mai banale come al solito, si è infatti inginocchiato ed ha alzato le braccia al cielo per celebrare il successo. Kokkinakis, sorpreso ma non più di tanto, lo guardava con un'espressione a metà tra il divertimento e l'imbarazzo. In alto il ...

