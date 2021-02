Amuchina e campanella | il passaggio da Conte a Draghi nel segno della pandemia

(Di sabato 13 febbraio 2021)con “” per il premier uscente Giuseppee il presidente del Consiglio Mario. Ilfisico, nonostante il Covid, è avvenuto ma primahanno provveduto a disinfettarsi le mani. Subito dopo ilfoto di rito con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio uscente Riccardo Fraccaro e il suo successore Roberto Garofoli ma, sempre a causa, nessuna stretta di mano tra. Un applauso finale ha salutatoprima che il presidente uscente lasciasse il salone d’onore.

L'HuffPost

Passaggio della campanella con "amuchina" per il premier uscente Giuseppe Conte e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il passaggio fisico della campanella, nonostante il Covid, è avvenuto ma pri ...
Il governo del presidente del Consiglio Mario Draghi è entrato nelle sue funzioni dopo il giuramento al Quiriniale. La cerimonia ha visto ...