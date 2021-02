Adriano Celentano elogia Salvini: le parole (a sorpresa) del Molleggiato (Di sabato 13 febbraio 2021) Intervenendo a La7, il grande artista Adriano Celentano ha parlato della situazione politica nel nostro Paese. Il Molleggiato ha usato parole di apprezzamento per il Senatore Matteo Salvini. Ecco cosa ha detto in diretta televisiva. Le parole di Adriano Celentano Adriano Celentano è tornato a pronunciarsi sulla situazione politica odierna. Il Moleggiato, infatti, è intervenuto a L’Aria Che Tira, programma condotto su La7 da Myrta Merlino, con una lettera dal titolo Il Treno. In un studio, con diversi ospiti tra i quali l’ex Premier Matteo Renzi e il Senatore Pier Ferdinando Casini, si parlava della squadra di Governo composta dal neo Presidente del Consiglio Mario Draghi. Esecutivo a cui ha aderito ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Intervenendo a La7, il grande artistaha parlato della situazione politica nel nostro Paese. Ilha usatodi apprezzamento per il Senatore Matteo. Ecco cosa ha detto in diretta televisiva. Lediè tornato a pronunciarsi sulla situazione politica odierna. Il Moleggiato, infatti, è intervenuto a L’Aria Che Tira, programma condotto su La7 da Myrta Merlino, con una lettera dal titolo Il Treno. In un studio, con diversi ospiti tra i quali l’ex Premier Matteo Renzi e il Senatore Pier Ferdinando Casini, si parlava della squadra di Governo composta dal neo Presidente del Consiglio Mario Draghi. Esecutivo a cui ha aderito ...

"'Solo gli sciocchi non cambiano idea' ha detto Ferdinando Casini a cui faccio i miei più sinceri auguri di pronta guarigione dal Covid, notizia appresa stamattina dalla trasmissione 'L'aria che tira' ...

