Zaia non deve comprarsi i vaccini: lo sentenzia il Pd. La replica: la mia colpa? Voglio salvare vite (Di venerdì 12 febbraio 2021) Luca Zaia e i vaccini: vuole comprarseli da solo? Sbagliato. La sua è una fuga in avanti. A frenare è naturalmente il solito Pd, in particolare con le consigliere regionali Anna Maria Bigon e Francesca Zottis, che bacchettano il governatore veneto per i suoi propositi contrari al "piano Ue". vaccini, le accuse del Pd a Zaia Bigon e Zottis accusano Zaia di «alimentare una guerra tra Regioni, magari giocando al rialzo sul prezzo delle dosi». Il presidente leghista ha definito «allucinanti» le polemiche. Alla vicenda Libero dedica oggi il suo titolo di apertura, riportando il disappunto di Zaia. «Siamo senza vaccini», ha dichiarato, «abbiamo anziani disperati che ci stanno telefonando. Adesso siamo perfino colpevoli di voler salvare la nostra gente: io ...

