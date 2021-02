Volevano sferrare attacchi bomba in nome di Isis in Danimarca e Germania | arrestati 14 componenti di una cellula terroristica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021)uno o piùinneldello Stato Islamico, ma 14 persone sono state arrestate nell’ambito di un blitz antiterrorismo dei servizi segreti dei due Paesi. Tredici persone, otto uomini e cinque donne, sono finite in manette lo scorso fine settimana in un sobborgo di Copenhagen, mentre un altro componente dellafedele ai terroristi diè stato arrestato in. Le forze di sicurezza, secondo quanto annunciato in un briefing con la stampa dal direttore esecutivo dei servizi danesi (Pet), Flemming Drejer, hanno scoperto che sette delle persone coinvolte avevano acquistato armi, tra cui un fucile da caccia e un fucile con ...