Twitter e il governo indiano sono ai ferri corti (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Photo by Anindito Mukherjee/Getty Images)Il governo indiano sta invitando i cittadini a boicottare Twitter in favore della locale piattaforma rivale Koo. È l'esito del braccio di ferro tra New Delhi e la piattaforma causato dal mancato oscuramento di alcuni profili dopo che anche sul social network sono dilagate le proteste per la riforma agraria volute dal governo conservatore guidato dal primo ministro Narendra Modi e osteggiate da migliaia di contadini. Secondo New Delhi su Twitter hanno iniziato a prendere piede hashtag e profili che diffonderebbero informazioni false sulla riforma, mettendo in cattiva luce l'operato del governo. Pertanto il ministero dell'Elettronica e dell'information technology ha intimato alla piattaforma di rimuovere 1.100 tra account e post ...

