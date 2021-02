“Tracce di sangue”, Ilenia Fabbri, le indagini verso una svolta: potrebbero essere dell’assassino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Scoperte nuove Tracce di sangue. A trovarle la polizia scientifica nell’appartamento di via Corbara, dove è stata uccisa la 46enne Ilenia Fabbri. L’accertamento tecnico irripetibile è stato condotto alla presenza delle parti e con l’ausilio del luminol. Un’ipotesi è che ci sia stata una colluttazione iniziata al piano superiore e culminata nel vano cucina tra Ilenia e il suo assassino, lei potrebbe aver ferito il killer, e se le Tracce ematiche isolate ieri non dovessero appartenere alla vittima, potrebbero condurre gli inquirenti al Dna dell’uomo che l’ha uccisa. Da ieri, l’ex marito di Ilenia Fabbri, che lei aveva citato in tribunale per un contenzioso economico, è indagato a piede libero per omicidio pluriaggravato in concorso con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Scoperte nuovedi. A trovarle la polizia scientifica nell’appartamento di via Corbara, dove è stata uccisa la 46enne. L’accertamento tecnico irripetibile è stato condotto alla presenza delle parti e con l’ausilio del luminol. Un’ipotesi è che ci sia stata una colluttazione iniziata al piano superiore e culminata nel vano cucina trae il suo assassino, lei potrebbe aver ferito il killer, e se leematiche isolate ieri non dovessero appartenere alla vittima,condurre gli inquirenti al Dna dell’uomo che l’ha uccisa. Da ieri, l’ex marito di, che lei aveva citato in tribunale per un contenzioso economico, è indagato a piede libero per omicidio pluriaggravato in concorso con ...

