Torna sotto i 700 euro l'iPhone 11 da 128 GB su Amazon il 12 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Arriva proprio in queste ore un'offerta particolarmente interessante per iPhone 11 da 128 GB. Attraverso la promozione lanciata da Amazon stamane, infatti, possiamo quasi pareggiare la promozione lampo di cui vi abbiamo parlato una settimana fa sul nostro magazine. Dunque, cala il prezzo su Amazon anche per l'iPhone 11 di colore nero da 128GB di memoria interna, modello ancora piuttosto ricercato sul mercato che gode di un comparto tecnico di grande livello. A quali livelli sta scendendo il prezzo di iPhone 11 da 128 GB su Amazon Parliamo di un top di gamma che tutt'ora non ha assolutamente nulla da invidiare ad altri flagship presenti in commercio, con qualche piccola mancanza rispetto all'iPhone 12, ma è anche normale che sia così. Proprio con l'arrivo sul mercato dell'ultima serie di top di ...

