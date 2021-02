Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di sabato 13 febbraio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. Pos Squadra Punti 1 Milan 49 2 Inter 47 3 Juventus* 42 4 Roma 40 5 Lazio 40 6 Napoli* 37 7 Atalanta 37 8 Sassuolo 31 9 Hellas Verona 30 10 Sampdoria 27 11 Udinese 24 12 Genoa 24 13 Bologna** 24 14 Benevento** 24 15 Fiorentina 22 16 Spezia 21 17 Torino 16 18 Cagliari 15 19 Parma 13 20 Crotone 12 *una partita in meno**una partita in più Serie A, i risultati della ventiduesima giornata Ventiduesima giornata aperta dal pareggio ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Milan 49 2 Inter 47 3 Juventus* 42 4 Roma 40 5 Lazio 40 6 Napoli* 37 7 Atalanta 37 8 Sassuolo 31 9 Hellas Verona 30 10 Sampdoria 27 11 Udinese 24 12 Genoa 24 13 Bologna** 24 14 Benevento** 24 15 Fiorentina 22 16 Spezia 21 17 Torino 16 18 Cagliari 15 19 Parma 13 20 Crotone 12 *una partita in meno**una partita in piùA, i risultati della ventiduesima giornata Ventiduesima giornata aperta dal pareggio ...

AntoVitiello : #Calhanoglu compie 27 anni, vive il momento migliore in carriera. In serie A è il Re degli assist, 8 in totale e pr… - ZZiliani : Foto 1: titolo del #Corsport dopo il rigore negato ieri alla #Roma contro la #Juventus. Foto 2: titolo del… - TuttoSalerno : Serie B, l'anticipo del venerdì va al Pisa. La classifica aggiornata! - SalentoSport : #LIVE! #SERIEB – #Risultati 23ª giornata, #classifica e prossimo turno - citynowit : “Passo in avanti del Pisa in graduatoria. La corazzata di Brocchi si ferma inaspettatamente ” -

Ultime Notizie dalla rete : Serie classifica Serie B: Cosenza - Reggina, nelle quote derby da tripla

Commenta per primo Lunedì prossimo in Serie B, nel posticipo delle 21, il Cosenza ospita al Marulla la Reggina , dodicesima in classifica con venticinque punti, tre in più dei padroni di casa attualmente in zona playout. Aggancio cercasi ...

Lampo di Sansone, pari di Viola sotto la neve: Bologna - Benevento 1 - 1

Un punto a testa. Bologna e Benevento non si fanno male e continuano a viaggiare a braccetto: al Dall'Ara finisce 1 - 1, con le due squadre che raggiungono quota 24 in classifica. Padroni di casa subito in vantaggio con la rete lampo di Sansone. Al 1' la spizzata di Soriano nell'area avversaria libera Barrow, che dopo due finte è fortunato a trasformare un tiraccio ...

Risultati e classifica Serie A LIVE: Bologna in campo Juventus News 24 Pordenone, Tesser: “Contro il Cittadella gara impegnativa e bellissima”

Ventitreesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 14:00 la squadra neroverde ospita il Cittadella allo stadio.

Classifica Serie A dopo Bologna-Benevento (22^ giornata)

Ecco la classifica aggiornata del campionato di Serie A live dopo Bologna-Benevento, primo match valido per la 22^ giornata di campionato ...

Commenta per primo Lunedì prossimo inB, nel posticipo delle 21, il Cosenza ospita al Marulla la Reggina , dodicesima incon venticinque punti, tre in più dei padroni di casa attualmente in zona playout. Aggancio cercasi ...Un punto a testa. Bologna e Benevento non si fanno male e continuano a viaggiare a braccetto: al Dall'Ara finisce 1 - 1, con le due squadre che raggiungono quota 24 in. Padroni di casa subito in vantaggio con la rete lampo di Sansone. Al 1' la spizzata di Soriano nell'area avversaria libera Barrow, che dopo due finte è fortunato a trasformare un tiraccio ...Ventitreesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 14:00 la squadra neroverde ospita il Cittadella allo stadio.Ecco la classifica aggiornata del campionato di Serie A live dopo Bologna-Benevento, primo match valido per la 22^ giornata di campionato ...