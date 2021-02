Internazionali di Tennis Città di Forlì a giugno | in palio il titolo che fu di Musetti Mezzacapo | “Evento prestigioso”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Glididi“Memorial Piero Contavalli” andranno in scena anche nel 2021. Da domenica 13 a domenica 20lo splendido circoloVilla Carpena ospiterà la seconda edizione del torneo ATP Challenger organizzato da MEFEvents. Campioni e giovani talenti del circuito mondiale torneranno quindi aper la seconda volta, dopo l’indimenticabile prima edizione che a settembre 2020 ha registrato il trionfo di Lorenzo. La settimana da sogno di– Ex numero 1 del mondo under 18, il carrarese classe 2002 ha vissuto nel circolo romagnolo una settimana esaltante, coronata da quello che ad oggi rimane ilpiùdella ...

... con la grande la partenza del Giro d'Italia, con i mondiali diin carrozzina o gli europei di motocross e di beach soccer. Con la valorizzazione degli artisti locali e. ...Reale Mutua e Federazione Italianascendono in campo assieme, per una partnership che vedra' la storica compagnia di assicurazioni torinese come official sponsor degliBNL d'Italia per i prossimi tre anni. sfe/gm .Gli Internazionali di Tennis Città di Forlì “Memorial Piero Contavalli” andranno in scena anche nel 2021, da domenica 13 a domenica 20 giugno ...Lite Fognini-Caruso in mondovisione (Ubaldo Scanagatta, La Nazione) Non è stato davvero un bello spettacolo il finale mostrato in mondovisione dai due tennisti italiani che se ne dicevano di tutte e s ...