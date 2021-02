Genoa | Destro | «Questo è solo l’inizio Ballardini ci ha dato entusiasmo»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Mattiaha parlato del suo ottimo momento con ilMattia, attaccante del, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell’ottimo momento che sta vivendo con la maglia rossoblù e degli obiettivi fino a fine stagione. SCOMMESSA – «. Ho fatto una scommessa su me stesso e sicuramente siamo sulla buona strada, ma è. Dobbiamo continuare così perché stiamo facendo delle ottime partite e l’obiettivo domenica dopo domenica è fare sempre meglio». SFIDA AL TORINO – «Ci sarà un Torino agguerrito, compatto. Conosciamo l’allenatore, è una squadra che non molla mai e che cercherà fino all’ultimo di ottenere il risultato. Hanno dei grandi giocatori e sono molto pericolosi e per ...

Al sabato, Torino può essere l'occasione buona per Andrea Belotti di aumentare il suo bottino ... così come Lennart Czyborra e poi chiaramente Mattia sta segnando come mai aveva fatto in ...
Destro, attaccante del Genoa, vede avvicinarsi il derby contro la Sampdoria e pensa al sorpasso in classifica: le dichiarazioni ...