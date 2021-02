F1: Fernando Alonso è stato trasferito a Berna, possibile un’operazione alla mandibola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il brutto incidente in bici di ieri, il trasferimento a Berna e ora la possibile operazione alla mandibola. Sono ore non facili quelle che sta vivendo Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, dopo essere stato investito nel pomeriggio di giovedì 11 febbraio, mentre si stava allenando, si trova ora in un centro medico della capitale svizzera specializzato nelle operazioni dell’ambito maxillo-facciale. Nonostante la diagnosi abbia portato alla luce la perdita di due denti, la lacerazione del labbro e la possibile frattura della mandibola, il quadro clinico – che viene purtroppo condito anche da qualche contusione agli arti – è stato definito come “non grave”. Stimare tempi sulla ripresa di ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il brutto incidente in bici di ieri, il trasferimento ae ora laoperazione. Sono ore non facili quelle che sta vivendo. Il pilota spagnolo, dopo essereinvestito nel pomeriggio di giovedì 11 febbraio, mentre si stava allenando, si trova ora in un centro medico della capitale svizzera specializzato nelle operazioni dell’ambito maxillo-facciale. Nonostante la diagnosi abbia portatoluce la perdita di due denti, la lacerazione del labbro e lafrattura della, il quadro clinico – che viene purtroppo condito anche da qualche contusione agli arti – èdefinito come “non grave”. Stimare tempi sulla ripresa di ...

