E anche Google scopre il sindacato

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Si chiama Awu, Alphabet workers union: in meno di un mese conta già 900 tesserati. Ed è la prima volta per un colosso del web. Molto ideologizzato, punterà ai temi etici e alla difesa di neri e donne. E si sta espandendo: in Europa ein Italia. Erin Ettenger è certa che «contrasterà le scelte aziendali basate solo sul profitto». Honey Rosenbloom spera che «serva a riportare la società alle premesse iniziali, quando il suo slogan era: "Non essere malvagio"». Emily Li crede che «darà una risposta allo sfruttamento dei dipendenti». Raksha Muthukumar si è iscritta «perché si opporrà alle discriminazioni razziali e alle ingiustizie». Eric Lewis è certo che «si opporrà a nuovi licenziamenti di chi ha il solo torto di criticare l'azienda». Erin, Honey, Emily, Raksha ed Eric hanno origini diverse, ma molti punti in comune: sono tutti giovani, tutti ingegneri ...