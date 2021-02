Diritti tv Serie A 2021-2024: solo rimandata la vittoria di DAZN. I dettagli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Secondo Il Sole 24 Ore la vittoria di DAZN per l’assegnazione di Diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 Non ci sono dubbi per il Sole 24 Ore: la vittoria di DAZN per l’assegnazione dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 è solo rimandata. Il canale di streaming ha messo sul piatto 840 milioni di euro all’anno per sette partite in esclusiva e tre in coabitazione contro i 750 milioni di euro di ‘Sky’. C’è chi, come la Juventus, avrebbe voluto chiudere la partita già ieri. Non c’erano però ancora i 14 voti necessari per concludere la partita e tutto è stato allora rimandato dalla Lega Serie A alla prossima ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Secondo Il Sole 24 Ore ladiper l’assegnazione ditv dellaA per il triennioNon ci sono dubbi per il Sole 24 Ore: ladiper l’assegnazione deitv dellaA per il triennio. Il canale di streaming ha messo sul piatto 840 milioni di euro all’anno per sette partite in esclusiva e tre in coabitazione contro i 750 milioni di euro di ‘Sky’. C’è chi, come la Juventus, avrebbe voluto chiudere la partita già ieri. Non c’erano però ancora i 14 voti necessari per concludere la partita e tutto è stato allora rimandato dalla LegaA alla prossima ...

