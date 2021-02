Britney vince la prima battaglia contro il padre E Timberlake si scusa

Leggi su dilei

(Di venerdì 12 febbraio 2021) FramingSpears, il documentario del New York Times sulla pop star conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, ha sollevato un vero e proprio polverone. La cantante, divenuta famosa quando aveva soli diciannove anni, non ha infatti avuto una vita facile. Una situazione precaria la sua, che l’ha portata a vivere, a partire dal 2008, sotto la tutela legale del. Almeno fino ad oggi. Unllo, quello deldi, che non è stato visto di buon’occhio da molti dei fan della pop star e anche da alcuni colleghi, tra cui Paris Hilton e Miley Cyrus, che l’hanno sostenuta lanciando e supportando il movimento #Free. Secondo alcuni, infatti, Jamie Spears non avrebbe mai agito in nome dell’interesse della cantante. Quest’ultima, per lungo tempo non si è opposta, ...