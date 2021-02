Benji ‘B3N’ lancia il suo primo singolo da solista | Finché le Stelle Non Brillano

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’anno scorsoe Fede hanno annunciato il loro scioglimento. Il fidanzato di Bella Thorne in un’intervista ha confessato che l’idea della separazione artistica è venuta a lui e l’amico all’inizio è rimasto spiazzato. A 12 mesi dalla fine di “e Fede” è nato B3N (che ha baciato quel gran belloccio di Tyler Posey) , che oggi ha rilasciato il suodaleNon. La voce di B3N è tanto caruccia (proprio come lui) e non capisco quindi come mai nei vecchi pezzi lui non cantasse praticamente mai. La sua nuova canzone è volpina, orecchiabile quanto basta per far canticchiare le fan già al secondo ascolto, ma non mi ha convinto. Forse mi aspettavo qualcosa di più “moderno”.le ...