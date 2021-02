"Ve li immaginate ora i tedeschi?". Ma come gode Rinaldi, una sorpresa in tasca: la Merkel che dice? Occhio a questa foto | Guarda (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mario Draghi premier. Già, l'ex presidente della Bce. Quello insomma che, quando era al vertice dell'Eurotower, firmava gli euro, questo prevede la prassi. Quel Mario Draghi che l'euro di fatto lo ha salvato, con il celeberrimo "whataever it takes". E su Draghi e sulle banconote firmate (ne abbiamo tutti il portafogli pieno, provate a darci un Occhio) dedica una riflessione Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega che recentemente, anzi solo poche ore fa, in un'intervista al Foglio, ha derubricato la sua vecchia battaglia per l'uscita dalla moneta unica a una "ipotesi di scuola". Su Twitter il leghista rilancia un'immagine con due banconote da dieci euro. Una firmata da Draghi, appunto, e una del nuovo corso, firmata da Christine Lagarde, successore al vertice della Banca Centrale Europea. E Rinaldi, tra il serio e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mario Draghi premier. Già, l'ex presidente della Bce. Quello insomma che, quando era al vertice dell'Eurotower, firmava gli euro, questo prevede la prassi. Quel Mario Draghi che l'euro di fatto lo ha salvato, con il celeberrimo "whataever it takes". E su Draghi e sulle banconote firmate (ne abbiamo tutti il portafogli pieno, provate a darci un) dedica una riflessione Antonio Maria, europarlamentare della Lega che recentemente, anzi solo poche ore fa, in un'intervista al Foglio, ha derubricato la sua vecchia battaglia per l'uscita dalla moneta unica a una "ipotesi di scuola". Su Twitter il leghista rilancia un'immagine con due banconote da dieci euro. Una firmata da Draghi, appunto, e una del nuovo corso, firmata da Christine Lagarde, successore al vertice della Banca Centrale Europea. E, tra il serio e il ...

