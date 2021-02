Uomini e Donne, Davide torna sui social: le prime parole sono per lei (Di giovedì 11 febbraio 2021) Davide Donadei, tronista di Uomini e Donne, torna sui social dopo la scelta e le prime parole sono proprio per lei Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. C’era grande attesa per la scelta di Davide Donadei. Il suo percorso è stato molto lungo e ricco di sorprese. Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 11 febbraio 2021)Donadei, tronista disuidopo la scelta e leproprio per lei Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di. C’era grande attesa per la scelta diDonadei. Il suo percorso è stato molto lungo e ricco di sorprese. Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

PagellaPolitica : Secondo @meb, il governo guidato da @matteorenzi tra il 2014 e il 2016 è stato il «primo» e «l’unico ad avere metà… - ItaliaViva : Il governo presieduto da Renzi era composto da metà ministri donne e metà uomini, nel nostro partito i ruoli apical… - sole24ore : Cosa è il mansplaining? Spieghiamo come si misurano gli uomini che interrompono ai convegni le donne… - SangiuliaF : RT @14DesiEmis: Amici è anche: -grande fratello (i ragazzi vengono ripresi in casa) -c’è posta per te (con le lettere che i ragazzi ricevo… - Armandotaddei4 : @Ferula18 Le donne come gli uomini non sono tutte uguali. Ci sono donne capaci e non, uomini capaci e non. Ritengo… -