Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe aggredirà Lolita (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una Vita, dopo il salto temporale di cinque anni a cui ha già assistito il pubblico spagnolo dopo l'attentato anarchico che distruggerà il quartiere di Acacias e mieterà vittime illustri, focalizzerà l'attenzione su diversi personaggi la cui Vita sarà del tutto stravolta dal terribile avvenimento. Su tutti spicca Felipe Alvarez Hermoso che, come raccontanole anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5, nulla avrà a che fare con l'uomo che era un tempo. In particolare, l'avvocato, dopo la morte di Marcia e poi quella di Natalia, la donna di cui si innamorerà dopo l'omicidio della brasiliana ad opera di Genoveva Salmeron, cadrà in una cupa depressione e il ricordo del giorno dell'attentato peggiorerà ulteriormente le cose. Soltanto Ramon sembrerà essere in grado di tenergli compagnia dal ...

