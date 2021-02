SuperG donne oggi | Mondiali sci alpino | orari | tv | startlist | programma

(Di giovedì 11 febbraio 2021) I Campionati2021 di Cortina d’Ampezzo provano il faticoso esordio. Dopo tre giorni funestati dal maltempo, tra neve e nebbia, la manifestazione iridata è pronta per alzare il proprio sipario. Se il meteo smetterà di fare le bizzesi inizierà a fare sul serio. Ilinizierà alle ore 10.45 con ilfemminile sulla Olimpia delle Tofane che, quindi, andrà ad assegnare le prime medaglie di questa rassegna iridata. Ilmaschile, invece, era già stato rinviato alla giornata odierna, ma alle ore 13.00. Chi sarà la campionessa mondiale di questa specialità? Vedendo i risultati di quest’anno, possiamo facilmente mettere il nome di Lara Gut-Behrami sopra quello di tutte le altre. La svizzera, infatti, ha dominato la stagione in questa specialità, ed è a caccia dell’alloro ...

Per cui ora tutta la concentrazione è sui duedi domani. Il primo al via sarà quello, alle 10,45. Difenderà il titolo la supercampionessa made in Usa Mikaela Shiffrin, una vera ...CORTINA D'AMPEZZO Niente da fare. Questi Mondiali di sci alpino di Cortina non vogliono proprio cominciare. Dopo il rinvio della combinatadi lunedì, ieri è arrivato quello dele oggi della combinata maschile (è prevista una coda della perturbazione dello scorso fine settimana). Domani il tempo cambia, arrivano il sole e il ...I Mondiali di sci / Mentre a Cortina le avverse condizioni meteo hanno costretto a rinviare la Combinata e il SuperG in programma oggi ...I Campionati Mondiali 2021 di Cortina d'Ampezzo provano il faticoso esordio. Dopo tre giorni funestati dal maltempo, tra neve e nebbia, la manifestazione iridata è pronta per alzare il proprio sipario ...