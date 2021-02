Super-G femminile Mondiali Cortina 2021, le pagelle e i voti: non brillano le azzurre (Di giovedì 11 febbraio 2021) Con il Super-G femminile sono finalmente cominciati i Mondiali di sci alpino, che si svolgeranno in quel di Cortina D’Ampezzo. Nessuna medaglia per l’Italia nella prima gara, dominata dalla Svizzera. Gut-Behrami e Suter hanno infatti chiuso davanti a tutte, condividendo il podio con Mikaela Shiffrin. Rispettivamente decima e undicesima Federica Brignone e Marta Bassino, protagoniste di una gara nel complesso positiva ma non abbastanza per ambire alle posizioni di vertice. Di seguito le pagelle della gara. LA CRONACA DELLA GARA IL MEDAGLIERE DEI Mondiali MARTA BASSINO 6.5: L’azzurra paga a caro prezzo un avvio sottotono e non riesce ad andare oltre l’undicesima piazza. Un vero peccato perché Marta, escludendo appunto la parte iniziale, ha fatto gara alla pari con le migliori. FEDERICA ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Con il-Gsono finalmente cominciati idi sci alpino, che si svolgeranno in quel diD’Ampezzo. Nessuna medaglia per l’Italia nella prima gara, dominata dalla Svizzera. Gut-Behrami e Suter hanno infatti chiuso davanti a tutte, condividendo il podio con Mikaela Shiffrin. Rispettivamente decima e undicesima Federica Brignone e Marta Bassino, protagoniste di una gara nel complesso positiva ma non abbastanza per ambire alle posizioni di vertice. Di seguito ledella gara. LA CRONACA DELLA GARA IL MEDAGLIERE DEIMARTA BASSINO 6.5: L’azzurra paga a caro prezzo un avvio sottotono e non riesce ad andare oltre l’undicesima piazza. Un vero peccato perché Marta, escludendo appunto la parte iniziale, ha fatto gara alla pari con le migliori. FEDERICA ...

SkySport : ULTIM'ORA SCI CORTINA 2021, SUPER G FEMMINILE: VINCE GUT-BEHRAMI Sul podio Suter e Shiffrin. 10^ Brignone, 11^ Bass… - francy04598976 : RT @rtl1025: ?? Super G femminile #Cortina2021: medaglia d'oro per svizzera Lara Gut, argento per svizzera Suter, bronzo per statunitense S… - rtl1025 : ?? Super G femminile #Cortina2021: medaglia d'oro per svizzera Lara Gut, argento per svizzera Suter, bronzo per sta… - sportface2016 : #SuperG femminile #Mondialidisci #Cortina 2021, le pagelle e i voti: non brillano le azzurre - lucapasotti1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SCI CORTINA 2021, SUPER G FEMMINILE: VINCE GUT-BEHRAMI Sul podio Suter e Shiffrin. 10^ Brignone, 11^ Bassino #SkySp… -