Selvaggia Roma diventa attrice dopo Temptation Island e Grande Fratello 5 (che sono reality, non film) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Selvaggia Roma debutta come attrice nel docu-film "Napule", diretto da Enzo G. Castellari. L'ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello Vip 5 corona finalmente il suo sogno. Appena uscita dalla Casa più spiata d'Italia, aveva detto di essere intenzionata a studiare la recitazione. Detto fatto, si è affiancata subito al regista teatrale Luciano Bottaro, che ora potrebbe portarla al successo. All'alba della sua prima esperienza nel mondo della recitazione, Selvaggia dice addio al nome d'arte e torna al suo vero nome: Sabrina. Infatti non tutti sanno che in realtà lei si chiama Sabrina Haddaji (la madre è italiana, il padre tunisino). Insomma, dopo due reality per lei potrebbero aprirsi le porte ...

