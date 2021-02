Roma, lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato privo di sensi in casa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Apprensione per le condizioni dello scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato privo di sensi in casa. Ipotesi intossicazione. Roma – Grande apprensione per le condizioni dello scrittore Valerio Massimo Manfredi. Come riportato da La Repubblica, lo storico è stato trovato privo di sensi nel proprio appartamento a Roma. Una prima ipotesi è quella di una intossicazione da monossido di carbonio, fuga provocata da una perdita di caldaia. Ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Lo scrittore si troverebbe in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Apprensione per le condizioni dellodiin. Ipotesi intossicazione.– Grande apprensione per le condizioni dello. Come riportato da La Repubblica, lo storico è statodinel proprio appartamento a. Una prima ipotesi è quella di una intossicazione da monossido di carbonio, fuga provocata da una perdita di caldaia. Ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Losi troverebbe in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. ...

