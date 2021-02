Robert Platek si prende lo Spezia Calcio | ecco chi è il nuovo proprietario

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Cambio epocale in casa. Dopo la gioia scaturita dalla prima promozione in Serie A in 115 anni di gloriosa storia, il club ligure è pronto a salutare il presidente che ha ottenuto questo clamoroso traguardo dopo una presidenza lunga ben tredici anni. Gabriele Volpi, patron uscente, ha perfezionato la vendita dei bianconeri ad un magnate americano: si tratta di. Gli spezzini, quindi, si apprestano ad inaugurare una nuova era governata da un cambiamento radicale: loentra nel club, non più ristrettissimo, delle italiane controllate da unstatunitense. Ilitaliano corre sempre più verso un’internazionalizzazione tangibile. La trattativa è entrata nel vivo ieri: lopassa di mano Era ...

Ultime Notizie dalla rete : Robert Platek

Commenta per primo Gabriele Volpi cede lo Spezia a. Il magnate statunitense, socio del fondo Msd Capital, rileva l'intero pacchetto azionario del club ligure per una cifra intorno ai 23 milioni di euro, con la possibilità di una ...Il fondo americano guidato dal magnaterileverà il 90% del pacchetto azionario della Social Sport, del gruppo Volpi, mentre il 10% resterà nelle mani dell'attuale, e prossimo ex, ...Volpi cessione Spezia – Sarà oggi la giornata decisiva per la chiusura dell’operazione che porterà lo spezia dalle mani del gruppo di Gabriele Volpi a quelle del magnate statunitense e socio del fondo ...Lo Spezia passa oggi dalle mani del gruppo di Gabriele Volpi a quelle del magnate statunitense, socio del fondo Msd Capital. Sembra ormai fatta per il passaggio del club ligure nelle mani del finanzie ...