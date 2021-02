Lui è peggio di me, Kasia Smutniak conquista con eleganza e ironia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Finalmente è giunto il debutto per la coppia inedita formata da Giorgio Panariello e Marco Giallini che giovedì 11 febbraio sono andati in onda su Rai 3 con la prima puntata di Lui è peggio di me. Lo show, che la settimana scorsa era stato rimandato per lasciare spazio a uno speciale sulla politica del TG3, prevede quattro puntate all’insegna delle gag e del sorriso, ma anche di monologhi e momenti di riflessione in compagnia dei tanti ospiti presenti in studio. Anzi, nel due studi adiacenti che i due conduttori si dividono, proprio come accade da un anno a questa parte a chi, per via delle restrizioni da Covid, deve mantenere la distanza di sicurezza. Lontani ma vicini, una perfetta metafora di questa “strana coppia”, come li ha definiti Mara Venier che li ha ospitati a Domenica In e come ha confermato lo stesso Giorgio Panariello: “Abbiamo scoperto che abbiamo ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 febbraio 2021) Finalmente è giunto il debutto per la coppia inedita formata da Giorgio Panariello e Marco Giallini che giovedì 11 febbraio sono andati in onda su Rai 3 con la prima puntata di Lui èdi me. Lo show, che la settimana scorsa era stato rimandato per lasciare spazio a uno speciale sulla politica del TG3, prevede quattro puntate all’insegna delle gag e del sorriso, ma anche di monologhi e momenti di riflessione in compagnia dei tanti ospiti presenti in studio. Anzi, nel due studi adiacenti che i due conduttori si dividono, proprio come accade da un anno a questa parte a chi, per via delle restrizioni da Covid, deve mantenere la distanza di sicurezza. Lontani ma vicini, una perfetta metafora di questa “strana coppia”, come li ha definiti Mara Venier che li ha ospitati a Domenica In e come ha confermato lo stesso Giorgio Panariello: “Abbiamo scoperto che abbiamo ...

