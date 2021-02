LIVE Sci alpino, SuperG uomini Mondiali in DIRETTA: vai Paris! Innerhofer mina vagante (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG MASCHILE 12.50 Christof Innerhofer è uomo da grandi appuntamenti. Vanta tre medaglie iridate e due olimpiche. Quest’anno non è mai salito sul podio, ma ci è andato vicino a più riprese. E se avesse atteso Cortina per il botto? 12.48 Dominik Paris non sale sul podio in SuperG dal secondo posto di Lake Louise 2019. In mezzo chiaramente ha vissuto un grave infortunio. Quest’anno ha ottenuto come miglior risultato l’ottava piazza a Garmisch. E’ in crescita, oggi tutti devono temere il grande fuoriclasse azzurro. 12.47 Fa caldo a Cortina, la neve potrebbe rovinarsi. Prima Lara Gut-Behrami ha vinto con il pettorale n.7, Paris partirà con l’8. Ricordiamo però che le piste sono diverse: le donne gareggiano sull’Olympia delle Tofane, ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELMASCHILE 12.50 Christofè uomo da grandi appuntamenti. Vanta tre medaglie iridate e due olimpiche. Quest’anno non è mai salito sul podio, ma ci è andato vicino a più riprese. E se avesse atteso Cortina per il botto? 12.48 Dominik Paris non sale sul podio indal secondo posto di Lake Louise 2019. In mezzo chiaramente ha vissuto un grave infortunio. Quest’anno ha ottenuto come miglior risultato l’ottava piazza a Garmisch. E’ in crescita, oggi tutti devono temere il grande fuoriclasse azzurro. 12.47 Fa caldo a Cortina, la neve potrebbe rovinarsi. Prima Lara Gut-Behrami ha vinto con il pettorale n.7, Paris partirà con l’8. Ricordiamo però che le piste sono diverse: le donne gareggiano sull’Olympia delle Tofane, ...

