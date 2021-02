L’alienazione parentale non esiste. Ma nei tribunali italiani è di casa (Di giovedì 11 febbraio 2021) (di Maria Grazia Apollonio, psicologa-psicoterapeuta, Centro Antiviolenza Associazione G.O.A.P., Trieste) “Dispone collocarsi il minore presso idonea struttura tipo casa-famiglia. Dispone la temporanea interruzione del legame disfunzionale tra madre e figlio. Al termine della permanenza in struttura, dispone l’affidamento esclusivo e il collocamento del minore presso il padre. Dispone la ripresa graduale dei contatti con la madre in via inizialmente protetta e tutelata al fine di verificare e arginare ogni possibile ulteriore inquinamento”. Questo leggono molte donne nelle sentenze che sempre più spesso emettono i tribunali italiani. Un/a bambino/a che, dopo la separazione dei genitori, esprime paura e resistenze verso il padre tanto da rifiutare di frequentarlo può venir prima collocato in comunità con ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) (di Maria Grazia Apollonio, psicologa-psicoterapeuta, Centro Antiviolenza Associazione G.O.A.P., Trieste) “Dispone collocarsi il minore presso idonea struttura tipo-famiglia. Dispone la temporanea interruzione del legame disfunzionale tra madre e figlio. Al termine della permanenza in struttura, dispone l’affidamento esclusivo e il collocamento del minore presso il padre. Dispone la ripresa graduale dei contatti con la madre in via inizialmente protetta e tutelata al fine di verificare e arginare ogni possibile ulteriore inquinamento”. Questo leggono molte donne nelle sentenze che sempre più spesso emettono i. Un/a bambino/a che, dopo la separazione dei genitori, esprime paura e rnze verso il padre tanto da rifiutare di frequentarlo può venir prima collocato in comunità con ...

G_B0TTAZZI : RT @HuffPostItalia: L’alienazione parentale non esiste. Ma nei tribunali italiani è di casa - SILVIALUCISANO : L’alienazione parentale non esiste. Ma nei tribunali italiani è di casa - HuffPostItalia : L’alienazione parentale non esiste. Ma nei tribunali italiani è di casa - salvodimartino6 : Solo i criceti possono credere che l'alienazione parentale sia una questione di e non di violenza familiare. - forummediaset : Un uomo sposato si innamora di una donna inglese con la quale ha una figlia. Si separa ma non divorzia. Ma la stori… -

Ultime Notizie dalla rete : L’alienazione parentale Alienazione parentale: cos’è, conseguenze giuridiche, rimedi LeggiOggi: Quotidiano Giuridico Politico Economico