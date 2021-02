Incidente per Silvio Berlusconi: il ricovero, la notte in clinica e poi la diagnosi. Cosa è successo all’ex premier (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutto spavento per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio, mercoledì 10 gennaio, ha avuto un Incidente domestico a Villa Grande, sua residenza romana sull’Appia Antica. Secondo quanto si è appreso nelle ultime ore Berlusconi è stato subito trasportato a Milano, presso la clinica “La Madonnina”, dove è stato ricoverato e ha ricevuto le cure del caso. Il numero uno degli azzurri era arrivato a Roma per partecipare alle consultazioni in vista della formazione del governo di Mario Draghi, ex presidente della Bce chiamato per risolvere la crisi innescata da Matteo Renzi. Berlusconi ha manifestato tutto il suo appoggio al premier incaricato. Se dal punto di vista politico l’evoluzione della situazione è stata un ‘toccasana’, per quanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutto spavento per il leader di Forza Italia. L’ex presidente del Consiglio, mercoledì 10 gennaio, ha avuto undomestico a Villa Grande, sua residenza romana sull’Appia Antica. Secondo quanto si è appreso nelle ultime oreè stato subito trasportato a Milano, presso la“La Madonnina”, dove è stato ricoverato e ha ricevuto le cure del caso. Il numero uno degli azzurri era arrivato a Roma per partecipare alle consultazioni in vista della formazione del governo di Mario Draghi, ex presidente della Bce chiamato per risolvere la crisi innescata da Matteo Renzi.ha manifestato tutto il suo appoggio alincaricato. Se dal punto di vista politico l’evoluzione della situazione è stata un ‘toccasana’, per quanto ...

Agenzia_Ansa : Caduta accidentale per #Berlusconi, contusione al fianco. L'incidente a Roma, accertamenti a Milano @berlusconi… - enpaonlus : Gravissimo incidente in autostrada in zona Pesaro coinvolge furgone staffetta. Muoiono tre persone tra cui Elisabet… - enpaonlus : Le Guardie Zoofile ENPA hanno appena recuperato il secondo gatto sul luogo dell’incidente sulla A14 e sono al momen… - muoversintoscan : ??? A #Firenze, possibili disagi per incidente in via Uguccione della Faggiola #viabiliFI - Debbyoder : RT @Animal_Genocide: Dopo il tragico incidente mortale, l’appello del Garante degli animali di #Napoli: lo Stato dia un servizio per le sta… -