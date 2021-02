Il volto di Maradona su una banconota: succede in Italia ma non a Napoli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMentre in Argentina si discute sulla proposta di legge della senatrice Norma Durango di stampare la banconota da mille pesos con l’immagine di Diego Armando Maradona e dei francobolli, in Molise questo è già realtà. Il sindaco di Castellino del Biferno (Campobasso) Enrico Fratangelo ha coniato i ducati dedicati non solo al “Pibe de Oro“, ma anche alle vittorie nei mondiali e dello scudetto. La banconota da 5 è dedicata alla vittoria in Coppa Uefa del Napoli, quella da 10 all’immortalità del calciatore, la 20 ducati allo scudetto con tanto di urlo del riscatto e la 50 ducati alla Coppa del mondo. La 100 ducati, fresca di stampa, alla “Mano de Dios“. La moneta castellinese è stata adottata con decreto sindacale del 17 aprile 2020, facendo seguito al regolamento comunale del 2018 il cui ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMentre in Argentina si discute sulla proposta di legge della senatrice Norma Durango di stampare lada mille pesos con l’immagine di Diego Armandoe dei francobolli, in Molise questo è già realtà. Il sindaco di Castellino del Biferno (Campobasso) Enrico Fratangelo ha coniato i ducati dedicati non solo al “Pibe de Oro“, ma anche alle vittorie nei mondiali e dello scudetto. Lada 5 è dedicata alla vittoria in Coppa Uefa del, quella da 10 all’immortalità del calciatore, la 20 ducati allo scudetto con tanto di urlo del riscatto e la 50 ducati alla Coppa del mondo. La 100 ducati, fresca di stampa, alla “Mano de Dios“. La moneta castellinese è stata adottata con decreto sindacale del 17 aprile 2020, facendo seguito al regolamento comunale del 2018 il cui ...

