Droga nascosta nel braccio ingessato | arrestato spacciatore 33enne

I carabinieri della stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un 33enne del Gambia, nullafacente e con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, è stato notato dai ...

