Carnevale e San Valentino | De Luca | “Servono misure anticovid”

(Di giovedì 11 febbraio 2021)speciali, in vista die di San, per evitare un aumento dei contagi da coronavirus. E’ la richiesta del governatore della Campania, Vincenzo De. “Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo ile la festa di San. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute”, dice il presidente della Regione. “Dobbiamo sapere che se in questi giorni avremo le strade e le piazze d’Italia nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro Paese. Riteniamo urgenti e indispensabili ...