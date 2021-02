Andrea Colletti | cinquestelle sulle barricate | «Voterò no al governo Draghi | sono quasi sicuro Siamo noi i veri coraggiosi»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) «Al 95%no ad un»., deputato M5s, non ci sta e dichiara che non voterà la fiducia ad un esecutivo guidato da Mario. Il parlamentare grillino, in dissenso con la maggioranza dei vertici ma anche degli attivisti, considerato il risultato avuto dalla consultazione sulla piattaforma Rousseau, decide di rimanere fedele a se stesso., oggi, non ha partecipato al voto sul blog pentastellato poiché riteneva il quesito «senza senso». Secondo il deputato, infatti, non erano state fornite abbastanza informazioni per potersi esprimere. Onorevolesulla piattaforma Rousseau ha vinto il Sì per dar vita a un nuovocon Mario. Lei voterà la fiducia ...

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Colletti

Il collega Mattia Crucioli fa sapere che non voterà la fiducia in Aula, proprio come il deputato('al 99% dirò di no'). Per Elio Lannutti - uno dei più accesi oppositori del governo ...Il deputatoha già annunciato il suo no alla fiducia. Si guarda agli altri big che si sono espressi per il no, da Barbara Lezzi a Danilo Toninelli, passando per l'influente Emanuela ...Il responso della piattaforma Rousseau sul governo Draghi restituisce la fotografia di un Movimento spaccato e, forse, sull’orlo di una scissione. Il ...Il responso della piattaforma Rousseau sul governo Draghi restituisce la fotografia di un Movimento spaccato e, forse, sull’orlo di una scissione. Il 59,3% de ...