Volley | SuperLega | conclusa la regular season Monza batte Verona ed è quarta! Definiti i playoff

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si èladella, il massimo campionato italiano dimaschile. Questa sera si sono disputati gli ultimi due incontri di recupero.ha battutocon un secco 3-0 (25-16; 25-23; 25-23) e ha così conquistato uno spettacolare quarto posto in classifica generale! I brianzoli accedono direttamente ai quarti di finale deiscudetto, dove affronteranno Vibo Valentia: sarà una sfida tra le due sorprese della stagione, in palio un inatteso posto in semifinale. Prestazione di lusso da parte dell’opposto Adis Lagumdzija (16 punti, 5 muri, 2 aces) e dello schiacciatore Donovan Dzavoronok (16, 3 aces, 2 muri), ben affiancato da Filippo Lanza (11). Agli scaligeri, già certi del nono posto e dell’incrocio con ...

