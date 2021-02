Sanremo 2021, tutti gli artisti e le canzoni in gara (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una lista di 26 big per il Festival di Sanremo in partenza dal 2 al 6 marzo. Amadeus ha ufficializzato tutte le canzoni in gara Il 71° Festival di Sanremo sta prendendo via via forma per essere pronto a partire dal 2 fino al 6 marzo. Confermatissima – grazie al successo dell’anno scorso – la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una lista di 26 big per il Festival diin partenza dal 2 al 6 marzo. Amadeus ha ufficializzato tutte leinIl 71° Festival dista prendendo via via forma per essere pronto a partire dal 2 fino al 6 marzo. Confermatissima – grazie al successo dell’anno scorso – la L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Alessia Bonari, l’infermiera simbolo del Covid ospite a Sanremo 2021. I nomi - SanremoRai : ?? #Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ???? - Raiofficialnews : ?? Tutti i big in gara a #Sanremo2021 ?? - RtVecchio : RT @davidedesario: Sanremo 2021, le canzoni dei big: gli ascolti in anteprima. Ecco come sono i brani del Festival by @RtVecchio #Sanremo20… - Sanremo_2021 : @ARISA_OFFICIAL (da Gigi D'Alessio) @noemiofficial (da Tattroli,Lubrano,Faini e Fugazza) @OriettaBerti (da Esposito… -