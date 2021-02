San Valentino Torio, scuole chiuse fino al 28 febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto San Valentino Torio (Sa) – Il COC, centro operativo comunale, istituito per l’emegenza Covid 19, ha deciso questa mattina, all’unanimità dei presenti, che le scuole pubbliche di San Valentino Torio, a partire dalla giornata di domani 11 febbraio resteranno chiuse fino al giorno 28 febbraio. Il tutto a seguito dell’ analisi dell’attuale situazione epidemiologica locale e generale, per cui si passera’ alla didattica a distanza (DAD). Stesso provvedimento sara’ preso le scuole private nel caso in cui fosse accertata nella giornata di oggi la presenza di casi positivi all’interno della popolazione scolastica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto San(Sa) – Il COC, centro operativo comunale, istituito per l’emegenza Covid 19, ha deciso questa mattina, all’unanimità dei presenti, che lepubbliche di San, a partire dalla giornata di domani 11resterannoal giorno 28. Il tutto a seguito dell’ analisi dell’attuale situazione epidemiologica locale e generale, per cui si passera’ alla didattica a distanza (DAD). Stesso provvedimento sara’ preso leprivate nel caso in cui fosse accertata nella giornata di oggi la presenza di casi positivi all’interno della popolazione scolastica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

