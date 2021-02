Olimpiadi Tokyo 2020, cancellate le All-Around World Cup Series di ginnastica artistica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Federginnastica mondiale ha annunciato la cancellazione delle date delle All-Around World Cup Series, valide per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo ha fatto tramite un comunicato, in cui viene ricordato anche che “la serie era composta da quattro eventi – a Milwaukee, Stoccarda, Birmingham e Tokyo – originariamente destinati a svolgersi tra marzo e aprile 2020”. Dopo che il primo evento si era svolto lo scorso anno a Milwaukee, “lo scoppio della pandemia Covid-19 ha costretto il rinvio degli altri tre eventi fino al 2021. Nonostante gli sforzi degli organizzatori, il rafforzamento dei divieti d’ingresso in Europa nelle ultime settimane ha ridotto drasticamente la possibilità degli atleti stranieri di prendere parte ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Federmondiale ha annunciato la cancellazione delle date delle All-Cup, valide per le qualificazioni alledi. Lo ha fatto tramite un comunicato, in cui viene ricordato anche che “la serie era composta da quattro eventi – a Milwaukee, Stoccarda, Birmingham e– originariamente destinati a svolgersi tra marzo e aprile”. Dopo che il primo evento si era svolto lo scorso anno a Milwaukee, “lo scoppio della pandemia Covid-19 ha costretto il rinvio degli altri tre eventi fino al 2021. Nonostante gli sforzi degli organizzatori, il rafforzamento dei divieti d’ingresso in Europa nelle ultime settimane ha ridotto drasticamente la possibilità degli atleti stranieri di prendere parte ...

