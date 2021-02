Non vorrei essere nei panni di Salvini (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non vorrei stare nei panni di Matteo Salvini. Al di là della vulgata giornalistico-televisiva, il capitano si è scoperto attendente, l’ufficiale si è scoperto cavalier servente. Il re è nudo. Altro che grande stratega: l’ex leader è stato costretto dal suo partito, dal suo elettorato, dal suo Nord, dai “suoi” imprenditori a mangiare la minestra Draghi senza poter più mettere bocca su nulla. O così o niente. In una frase: il buon re Matteo ha abdicato. Su tutto. Sull’immigrazione, sulla flat tax, sull’Europa. Tanto da doversi vergognare delle proprie alleanze europee. Tanto da doversi vergognare della sua storia. Perché? In fondo è semplice: in nessun paese europeo esiste un elettorato estremista che arriva al 40%. Il grande successo di Lega e Fratelli d’Italia in Italia non è tanto frutto della loro politica, è piuttosto dovuto a una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nonstare neidi Matteo. Al di là della vulgata giornalistico-televisiva, il capitano si è scoperto attendente, l’ufficiale si è scoperto cavalier servente. Il re è nudo. Altro che grande stratega: l’ex leader è stato costretto dal suo partito, dal suo elettorato, dal suo Nord, dai “suoi” imprenditori a mangiare la minestra Draghi senza poter più mettere bocca su nulla. O così o niente. In una frase: il buon re Matteo ha abdicato. Su tutto. Sull’immigrazione, sulla flat tax, sull’Europa. Tanto da doversi vergognare delle proprie alleanze europee. Tanto da doversi vergognare della sua storia. Perché? In fondo è semplice: in nessun paese europeo esiste un elettorato estremista che arriva al 40%. Il grande successo di Lega e Fratelli d’Italia in Italia non è tanto frutto della loro politica, è piuttosto dovuto a una ...

