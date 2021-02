Juventus-Inter, Agnelli insulta Conte: “Vaff… Cogl…”. Il video e la ricostruzione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un finale di partita infuocato quello di ieri, 9 febbraio 2021, al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia allo Juventus Stadium tra Juventus e Inter, conclusa sullo 0-0, risultato che ha permesso ai bianconeri di strappare il pass per la finale, grazie alla vittoria dell’andata. Come spesso accade, tra due rivali come Juve e Inter le polemiche non mancano mai. A fine match le telecamere hanno inquadrato il presidente bianconero Andrea Agnelli mentre scendeva, furioso, le scale della tribuna. Il labiale è piuttosto chiaro: “Vaff… stai zitto ora Cogl…”, sembra dire Agnelli rivolto verso il campo. Il destinatario dello sfogo sembra essere proprio Antonio Conte, allenatore nerazzurro. Ma cosa è successo? Il gesto di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un finale di partita infuocato quello di ieri, 9 febbraio 2021, al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia alloStadium tra, conclusa sullo 0-0, risultato che ha permesso ai bianconeri di strappare il pass per la finale, grazie alla vittoria dell’andata. Come spesso accade, tra due rivali come Juve ele polemiche non mancano mai. A fine match le telecamere hanno inquadrato il presidente bianconero Andreamentre scendeva, furioso, le scale della tribuna. Il labiale è piuttosto chiaro: “stai zitto ora”, sembra direrivolto verso il campo. Il destinatario dello sfogo sembra essere proprio Antonio, allenatore nerazzurro. Ma cosa è successo? Il gesto di ...

