Highlights e gol Atalanta-Napoli 3-1: Coppa Italia 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli Highlights con le azioni salienti di Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-21. A Bergamo finisce 3-1 per l’Atalanta che con un tris si assicura l’accesso in finale contro la Juventus. Migliore in campo Matteo Pessina con una doppietta decisiva oltre al super gol in apertura di match a firma di Duvan Zapata. Per i ragazzi di Gattuso da annotare soltanto il gol di Hirving Lozano, inutile ai fini della qualificazione. TABELLINO E PAGELLE Atalanta-Napoli 3-1 LA PROGRAMMAZIONE DELLA FINALE TRA Atalanta E JUVENTUS SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Glicon le azioni salienti di, semifinale di ritorno della-21. A Bergamo finisce 3-1 per l’che con un tris si assicura l’accesso in finale contro la Juventus. Migliore in campo Matteo Pessina con una doppietta decisiva oltre al super gol in apertura di match a firma di Duvan Zapata. Per i ragazzi di Gattuso da annotare soltanto il gol di Hirving Lozano, inutile ai fini della qualificazione. TABELLINO E PAGELLE3-1 LA PROGRAMMAZIONE DELLA FINALE TRAE JUVENTUS SportFace.

acmilanyouth : Quarta vittoria stagionale in campionato per il #MilanPrimavera: a decidere #MilanSassuolo sono i gol di Tonin e Ol… - sportli26181512 : Chievo-Reggiana 1-0: Sconfitta di misura del Reggiana per 1-0 contro il Chievo, nella ventiduesima giornata della S… - sportli26181512 : St. Mirren-Celtic 0-4: Il match valido per la venticinquesima giornata della Scottish Premiership ha visto il Celti… - CorriereUmbria : Atalanta-Napoli 3-1, gol e highlights. Decidono Zapata e la doppietta di Pessina, Lozano illude gli azzurri | Video… - sportli26181512 : Kilmarnock-Motherwell 0-1: Vittoria per il Motherwell che è riuscito a battere a domicilio il Kilmarnock per 1-0 ne… -