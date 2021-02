Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic ospite fisso per 5 serate (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Festival di Sanremo 2021: Zlatan Ibrahimovic sarà ospite delle cinque dirette del concorso canoro. Il calciatore dell’AC Milan farà la sua apparizione tutte le sere dal 2 al 6 marzo al Festival della Canzone Italiana. Conoscevamo la versatilità di Zlatan Ibrahimovic, ma non l’avremmo necessariamente immaginata nel campo dello spettacolo transalpino. Il calciatore svedese sarà però, dal 2 al 6 marzo, l’ospite fisso del Festival di Sanremo. Vale a dire, apparirà durante le cinque dirette televisive in un ruolo relativo all’happening o alla co-presentazione. L’organizzazione del Festival ha ufficializzato le informazioni questa settimana, precisando che il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021)di2021:saràdelle cinque dirette del concorso canoro. Il calciatore dell’AC Milan farà la sua apparizione tutte le sere dal 2 al 6 marzo aldella Canzone Italiana. Conoscevamo la versatilità di, ma non l’avremmo necessariamente immaginata nel campo dello spettacolo transalpino. Il calciatore svedese sarà però, dal 2 al 6 marzo, l’deldi. Vale a dire, apparirà durante le cinque dirette televisive in un ruolo relativo all’happening o alla co-presentazione. L’organizzazione delha ufficializzato le informazioni questa settimana, precisando che il ...

Paoletta_F : #Sanremo2021 'Alessandra @AmorosoOF non sarà al festival per promuovere il progetto con @MarroneEmma, ma questo non… - SanremoRai : ?? #Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ???? - CaroselloRec : Un anno fa vincevi il Festival di Sanremo, il premio Lucio Dalla e il premio della critica Mia Martini. Per noi è s… - sehmagazine : A @casasanremooff il primo tavolo di confronto del mondo dello #spettacolo e dell’intrattenimento. In occasione del… - Annamar18224839 : RT @SpettacoliNEWS: @MetaErmal in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano 'Un milione di cose da dirti': una «semplicissima canzone d’… -