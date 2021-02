Dramma Klopp | a causa delle restizioni tedesche non potrà assistere ai funerali della madre

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) È morta all’eta di 81 anni Elisabeth, ladel tecnico tedesco Jurgen. Adei problemi legati alla pandemia, e le conseguenti restrizioni, il tecnico del Liverpool nonperò presenziare ai, in quanto impossibilitato ad entrare in Germania provenendo dal Regno Unito. Lo stesso tedesco ha voluto rendere omaggio allaattraverso il quotidiano Schwarzwaelder Bote, dicendo: “Per me significava tutto. Era una vera mamma nel miglior sensoparola. Essendo una devota cristiana, so che ora è in un posto migliore. Il fatto che non posso essere al funerale è dovuto ai tempi terribili che stiamo vivendo. Non appena le circostanze lo consentiranno, terremo una meravigliosa commemorazione, appropriata alla figuramia ...

