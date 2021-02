Coppa Italia, la Juve va in finale. Scintille tra Conte e Agnelli (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo sei vittorie consecutive la Juve si ferma, ma esulta lo stesso. Perché lo 0-0 contro l’Inter vale il passaggio alla finale di Coppa Italia, la ventesima nella storia bianconera. “siamo stati molto bravi. L’Inter non ha quasi mai tirato e Handanovic è stato il miglior nerazzurro. È una finale che ci siamo meritati davanti a una grande squadra come l’Inter”, ha detto Pirlo nel post partita. È stato pacato, ha abbassato i toni dopo i graffi sugli spalti. Le telecamere hanno ripreso una serie di insulti tra Conte e Agnelli. Un gestaccio dell’allenatore nerazzurro, che si giustifica dicendo di essere stato punzecchiato per tutta la partita. Poi il “cogl…e” di Agnelli nei confronti dell’ex bianconero, perché Conte lo avrebbe insultato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo sei vittorie consecutive lasi ferma, ma esulta lo stesso. Perché lo 0-0 contro l’Inter vale il passaggio alladi, la ventesima nella storia bianconera. “siamo stati molto bravi. L’Inter non ha quasi mai tirato e Handanovic è stato il miglior nerazzurro. È unache ci siamo meritati davanti a una grande squadra come l’Inter”, ha detto Pirlo nel post partita. È stato pacato, ha abbassato i toni dopo i graffi sugli spalti. Le telecamere hanno ripreso una serie di insulti tra. Un gestaccio dell’allenatore nerazzurro, che si giustifica dicendo di essere stato punzecchiato per tutta la partita. Poi il “cogl…e” dinei confronti dell’ex bianconero, perchélo avrebbe insultato ...

