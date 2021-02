Conte alle suppletive a Siena? No, per il Pd prima i toscani (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giuseppe Conte, 56 anni, non è, e non sarà, il primo tecnico, o professionista, sedotto dalla politica. È comprensibile, quindi, la decisione dell’ex “avvocato del popolo” di dichiararsi disponibile a candidarsi, a Siena, per conquistare il seggio alla Camera, vacante, dopo l’addio agli elettori dell’ex ministro, Pier Carlo Padoan, eletto Presiden.. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giuseppe, 56 anni, non è, e non sarà, il primo tecnico, o professionista, sedotto dalla politica. È comprensibile, quindi, la decisione dell’ex “avvocato del popolo” di dichiararsi disponibile a candidarsi, a, per conquistare il seggio alla Camera, vacante, dopo l’addio agli elettori dell’ex ministro, Pier Carlo Padoan, eletto Presiden.. Segui su affaritaliani.it

davidallegranti : Beppe Conte candidato alle suppletive a Siena. Agli amici senesi mancava soltanto questa - borghi_claudio : Credo che anche solo pensare di candidare conte alle supplettive di Siena sia offensivo per la città... Poi per car… - Tommasolabate : Giuseppe Conte ha deciso. In campo alle suppletive di Siena. Dopo due volte da premier, l’Avvocato e professore al… - simonetta_81 : RT @ItaliaViva: Abbiamo rinunciato alle poltrone o ad essere determinanti nel Conte III perché per noi viene prima l'interesse dell'Italia… - Luisa_balu77 : RT @ItaliaViva: Abbiamo rinunciato alle poltrone o ad essere determinanti nel Conte III perché per noi viene prima l'interesse dell'Italia… -