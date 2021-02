Berlusconi incontra Salvini. Al suo fianco anche Marta Fascina (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Novella Toloni Il leader di Forza Italia ha ricevuto Matteo Salvini nell'ex villa Zeffirelli per un colloquio informale. Con loro c'era anche la compagna del Cavaliere, la deputata azzurra Fascina che è stata ripresa in un video ufficiale Il nuovo quartiere generale di Forza Italia a Roma, Villa Grande, ha preso vita e ha aperto le sue porte all'incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Un colloquio informale tra i due leader per il fare il punto sull'attuale situazione politica, mentre il premier incaricato Mario Draghi è al lavoro per la formazione del suo nuovo esecutivo. Con loro c'era anche la deputata di Forza Italia Marta Fascina, compagna del Cavaliere, che ha fatto il suo debutto ufficiale in alcuni video girati proprio ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Novella Toloni Il leader di Forza Italia ha ricevuto Matteonell'ex villa Zeffirelli per un colloquio informale. Con loro c'erala compagna del Cavaliere, la deputata azzurrache è stata ripresa in un video ufficiale Il nuovo quartiere generale di Forza Italia a Roma, Villa Grande, ha preso vita e ha aperto le sue porte all'incontro tra Silvioe Matteo. Un colloquio informale tra i due leader per il fare il punto sull'attuale situazione politica, mentre il premier incaricato Mario Draghi è al lavoro per la formazione del suo nuovo esecutivo. Con loro c'erala deputata di Forza Italia, compagna del Cavaliere, che ha fatto il suo debutto ufficiale in alcuni video girati proprio ...

