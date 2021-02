Atalanta | Zapata | “Anche nelle difficoltà non abbiamo mai mollato”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – “nonmai, eravamo consapavoli che era una partita difficile ma ce l’fatta e siamo in finale”. Così Duvan, attaccante dell’, commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria contro il Napoli e la qualificazione alla finale di Coppa Italia. “tenuto bene, in alcune situazionisbagliato ad essere troppo indietro mafatto la gara giusta sfruttando le occasioni create“, ha aggiunto. “Dedico il gol alla mia famiglia e a tutta la squadra che mi supporta sempre”, ha concluso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'Atalanta batte il Napoli 3-1 nella semi finale ... la gara a favore degli uomini di Gianpiero Gasperini è il gol di Zapata, siglato al 10' su assist di De Roon. Sei minuti più tardi è Pessina ...
BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta raggiunge la Juventus nella finale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini si impone nel doppio confronto con il Napoli, prendendosi meritatamente la gara di ritorno ...