Un passo dopo l’altro

Quando iniziò la pandemia, più o meno un anno fa, tutti cominciarono a fare pronostici. Ne usciremo a maggio, si diceva. Poi fu la volta dell'estate, dell'autunno, dell'inizio del 2021. E oggi, mentre la vita politica italiana è in piena rivoluzione e i vaccini provano a farsi strada tra burocrazie, ritardi e varianti del virus, si parla un'altra volta di maggio, di settembre, qualcuno del 2022, altri del 2023. Cosa sarà, però, non è importante. O meglio, è secondario: ciò che conta, invece, è che cosa succede qui e adesso, come capirlo, come affrontarlo. Per questo motivo, abbiamo deciso di inserire cinque nuovi editorialisti tra gli appuntamenti fissi del giornale. Li abbiamo scelti come punti di vista in grado di darci una bussola per orientarci nella vastità del presente che ci circonda.

