Ultime Notizie Roma del 09-02-2021 ore 10:10 (Di martedì 9 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio presi scuola e ambiente nei 5 punti chiave del programma del nuovo governo chi lavora Mario Draghi che oggi affronterà l’ultimo giro di consultazioni delle forze politiche una cornice europeista L’insegna di un rinnovato atlantismo le parole degli esponenti Parlamentari che già lo hanno incontrato con il fronte interno tre grandi riforme fisco giustizia civile e pubblica amministrazione elemento chiave per l’attuazione del recovery Plan sul fronte scuola spunta ipotesi di allungare il calendario per recuperare i giorni persi sul tema abbiamo chiesto il parere di Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF scolastico come ANIEF e ricordiamo che in questo momento piuttosto che pensare di cambiare il calendario scolastico e quindi di fatto perché si ritiene la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio presi scuola e ambiente nei 5 punti chiave del programma del nuovo governo chi lavora Mario Draghi che oggi affronterà l’ultimo giro di consultazioni delle forze politiche una cornice europeista L’insegna di un rinnovato atlantismo le parole degli esponenti Parlamentari che già lo hanno incontrato con il fronte interno tre grandi riforme fisco giustizia civile e pubblica amministrazione elemento chiave per l’attuazione del recovery Plan sul fronte scuola spunta ipotesi di allungare il calendario per recuperare i giorni persi sul tema abbiamo chiesto il parere di Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF scolastico come ANIEF e ricordiamo che in questo momento piuttosto che pensare di cambiare il calendario scolastico e quindi di fatto perché si ritiene la ...

fanpage : Bonino: 'Nessun imbarazzo a governare coi leghisti' #8febbraio - fanpage : Nicola Fratoianni lapidario contro Matteo Salvini - Agenzia_Ansa : #Covid, meno casi più vittime. In #Umbria rossa 500 ricoverati. Le varianti fanno paura. #Lockdown locali diffusi a… - fanpage : Allarme varianti in Italia. Arriva l'ipotesi di quarantena a 21 giorni. - tempostretto : Un nuovo articolo: (Vaccini Covid per gli anziani over 80: in tre minuti la prenotazione online VIDEO) è stato pubb… -