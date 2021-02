Scuola, ipotesi chiusura a fine giugno: i dettagli (Di martedì 9 febbraio 2021) Chiusure scuole, il nuovo Governo Draghi starebbe pensando di prolungare l’attività didattica posticipando la chiusura a fine giugno Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images Il futuro governo Draghi dovrà rimodulare il calendario scolastico dell’anno corrente pensando anche di recuperare i tanti giorni persi a causa della pandemia. Per questa ragione si starebbe delineando la possibilità di chiudere le scuole a fine giugno. Inoltre l’obiettivo è anche quello di iniziare il nuovo anno scolastico a settembre senza intoppi e senza cattedre scoperte. Ti potrebbe interessare anche->Riapertura scuole, Daniele Novara: “Scuola è imparare a vivere” Chiusure Scuole, le parole di Fusacchia (interlocutore di Draghi): “Stiamo cercando di capire come recuperare i giorni ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021) Chiusure scuole, il nuovo Governo Draghi starebbe pensando di prolungare l’attività didattica posticipando laPhoto by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images Il futuro governo Draghi dovrà rimodulare il calendario scolastico dell’anno corrente pensando anche di recuperare i tanti giorni persi a causa della pandemia. Per questa ragione si starebbe delineando la possibilità di chiudere le scuole a. Inoltre l’obiettivo è anche quello di iniziare il nuovo anno scolastico a settembre senza intoppi e senza cattedre scoperte. Ti potrebbe interessare anche->Riapertura scuole, Daniele Novara: “è imparare a vivere” Chiusure Scuole, le parole di Fusacchia (interlocutore di Draghi): “Stiamo cercando di capire come recuperare i giorni ...

