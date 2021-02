Roma, Pedro torna a disposizione di Fonseca: contro l’Udinese ci sarà (Di martedì 9 febbraio 2021) Pedro è tornato ad allenarsi a Trigoria: l’attaccante spagnolo, assente dalla sfida contro lo Spezia, sarà tra i convocati La Roma è pronto a riaccogliere Pedro, lo spagnolo nella giornata di ieri ha svolto un allenamento individuale e da oggi dovrebbe tornare a lavorare con il gruppo per preparare la sfida contro l’Udinese. L’ex Barcellona, out dalla gara di coppa Italia con lo Spezia, sarà tra i convocati di Paulo Fonseca in vista della sfida in programma domenica prossima allo stadio Olimpico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021)to ad allenarsi a Trigoria: l’attaccante spagnolo, assente dalla sfidalo Spezia,tra i convocati Laè pronto a riaccogliere, lo spagnolo nella giornata di ieri ha svolto un allenamento individuale e da oggi dovrebbere a lavorare con il gruppo per preparare la sfida. L’ex Barcellona, out dalla gara di coppa Italia con lo Spezia,tra i convocati di Pauloin vista della sfida in programma domenica prossima allo stadio Olimpico. Leggi su Calcionews24.com

siamo_la_Roma : ??? Non arrivano buone notizie dall'infermeria ?? Ancora lavoro individuale per #Pedro e #Smalling ?????????????? L'ingles… - siamo_la_Roma : ??? Con l'#Udinese dovrebbe tornare #ElShaarawy ?? Il #Faraone sta facendo lavoro personalizzato per cercare di ritr… - siamo_la_Roma : ??? #Pedro aveva fatto sognare i tifosi in estate ?? Poi alcuni infortuni e un cono d'ombra dal quale non è mai uscit… - enricofrasca3 : RT @RomaRadio: I titoli della #RassegnaStampa ?? ?? Zaniolo pronto per allenarsi, comincia la rincorsa ?? Smalling e Pedro a parte, El Shaar… - RomaRadio : I titoli della #RassegnaStampa ?? ?? Zaniolo pronto per allenarsi, comincia la rincorsa ?? Smalling e Pedro a parte,… -